شكرا لقرائتكم خبر عن "اصحى للكلام" أغنية لـ"تامر عاشور" بتوقيع محمد مجدى ومحمود أنور ومحمد مصطفى ملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم تامر عاشور في أغنية جديدة تحمل اسم "اصحى للكلام" من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

واحتفى الخليج 365 بالفنان تامر عاشور وذلك في ندوة فنية بمقر جريدة الخليج 365، وكرم رئيس تحرير الخليج 365 الكاتب الصحفي أكرم القصاص الفنان تامر عاشور، والذي تحدث خلال الندوة عن مشواره الفني، والعديد من المحطات في حياته المهنية، وذلك بحضور علا الشافعي الناقدة ومديرة تحرير الخليج 365 والمشرفة على قسم الفن، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن: محمد زكريا وسارة صلاح ولميس محمد وباسم فؤاد، وعماد صفوت وعادل عبدالله.

وطرح تامر عاشور، مؤخرا أغنية بحبك وخايف عبر قناته على اليوتيوب والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت، وتقول كلمات الأغنية:

بحبَك وخايف نقرب.. نضيع.. بحبك.. وعارف.. بإنه استحاله

بحبَك وآسف.. خدتني الجلاله.. انا وانتَ حالة.. رفضها الجميع!

بحبَك بقولها.. وجوايا حرب

بقولها ف ضميري ..آجي انطقها صعب

ده موقف مصيري ..بيعملي رُعب

شوفها فى عنيا.. فى رعشة ايديا..تلاقيها حيّه.. فى قلبي الخجول

طب اقرا الرسايل..هتلاقيني قايل ..بإني بحبك..ما بين السطور

دي واضحة ف كلامي.. وباينه ف سلامي ..يا كل اهتمامي.. وأكبر همومي

بخاف يوم ما أقولها ..متلعبش دورها ..تموت من جذورها..وأموت من ظنوني

بحبَك وساكت .. مبجيبش سيرة.. بحبَك وفاهم .. دي كلمة تقيلة

ولو حتى هي .. تبانلَك عادية ..شوفها بعنيا .. تبان مستحيلة