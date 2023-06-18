شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يطرح "حالف عالحب" بتوقيع منير بو عساف وبلال الزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني وائل كفورى لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "حالف عالحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، الأحد المقبل، والأغنية من كلمات منير بو عساف ومن ألحان وتوزيع بلال الزين.

وأحيا المطرب اللبناني وائل كفورى عدة حفلات في جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أحيا حفله الأول في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والثانى في مدينة لوس أنجلوس، والثالث في ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، واختتم حفلاته هناك بحفل في مدينة كونيتيك.

يذكر أن آخر أعمال وائل كفورى أغنية بعنوان "ست الكل" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفورى مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

وتناولت أغنية "البنت القوية" فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.