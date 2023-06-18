هيفاء وهبي وحماقي في حفل غنائي ببيروت أول يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي، لإحياء حفلًا غنائيًا، الاول من شهر يوليو المقبل في مدينة بيروت، ويشاركها في الحفل المطرب محمد حماقي.

حفل غنائي لمحمد حماقي وهيفاء وهبي



ونشرت الفنانة اللبنانية هيفاء هبي، عبرحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، بوستر ترويجي للحفل، وعلقت: "هنحتفل بعيد الأضحى في المدينة التي أحبها بيروت".



هيفاء وهبي وحماقي

ويذكر أن هيفاء وهبي عُرض لها مؤخرًا في دور العرض السينمائي فيلم"رمسيس باريس" بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمود حافظ، محمد سلام ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى.

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وشاركة الفنانة هيفاء وهبي في الماراثون السينمائي لعيد الفطر الماضي، بفيلم "أشباح أوروبا" بعد فترة تأجيل كبيرة، وشاركها البطولة أحمد الفيشاوي وعباس أبو الحسن ومصطفى خاطروعدد آخر من النجوم.

ومن جانبه يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفلا غنائيا في عيد الأضحى يوم الخميس 29 يونيو الجاري، بأرض المعارض بالكويت.

الفنان محمد حماقي

وأحدث أعمال النجمة هيفاء وهبي هو فيلم "رمسيس باريس"، ويعرض في مختلف السينمات في أنحاء الجمهوريه وبعض الدول العربية.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن الكثير من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة مستوحاة من الإطلالات القديمة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جذاب وأنيق.

الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي

وبدت هيفاء وهبي بفستان مستوحى من العصر الفيكتوري باللون البيج، محدد الخصر، وتميز بصيحة الأوف شولدر والكورسية، ومطرز بأزرار صغيرة في المنتصف، ومزين بقماش الدانتيل الأبيض، ليعطي لمسة راقية ومثيرة.

الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء ذا كعب عالٍ مُزين من شريط باللون الكموني الداكن، وتزينت بعقد رقيق باللون الأبيض وحلق دائري كبيرة الحجم، بالإضافة لإسورة ذهبية في اليد اليمنى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء تصفيفة شعر تتماشى مع استايلها، فتركته يتدلى على كتفيها بتصفيفة الكيرلي الناعم والمرتب.