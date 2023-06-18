شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة محمد حمزة شاعر الرومانسية والحب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة محمد حمزة شاعر الحب والرومانسية والوطنية والذى قدم عددًا من الاغانى لنجوم الزمن الجميل.

الشاعر محمد حمزة قدمته فايزة أحمد من خلال أغنية "أؤمر يا قمر"، وحظى بشهرة واسعة فى الوسط الغنائى وكتب لكبار المطربين حتى وصل رصيده إلى 1200 أغنية عاطفية وشعبية ووطنية، قدمها كبار المطربين، حيث مع العندليب عبد الحليم حافظ كتب له روائعه التي نعشقها مثل سواح ، موعود ، أي دمعة حزن لا ، مداح القمر ، زي الهوى ، حاول تفتكرني ، نبتدي منين الحكاية ، جانا الهوى، بحلم بيوم، مين أنا، ماشي الطريق، عاش اللي قال، فدائي فدائي فدائي وغيرها من الأغنيات فقد كتب لعبد الحليم حافظ ووصلت لـ 37 أغنية.

أما مع النجمة الكبيرة شادية فكتب لها : يا حبيبتي يا مصر، عالي هناك في العالي، قطر الفراق، خلاص مسافر، آخر ليلة ، قالي كلام (طبطب الهوى علينا)، خدني معاك. وغيرها من الأغنيات.

كما كتب لمحمد رشدي: طايريا هوى، ع الرملة، بناديلك، متى أشوفك، لا لا يا الخيزرانة، وغيرها من الأغنيات وللمطربة العظيمة وردة كتب لها: مالي وانا مالي انا مالي ، حكايتي مع الزمان، العيون السود، خليك هنا وبلاش تفارق، أنده عليك، ليل يا ليالي، روح يا هوى وغيرها من الأغنيات التي كتبها لوردة .

وكتب حمزة أيضا أغانى العديد من الأعمال الفنية منها فيلم «كانت أيام» لرشدى أباظة ونادية لطفى وصباح ومسلسل "أوراق الورد" لحسن مصطفى وعمر الحريرى وكوثر العسال.

كما كتب "حكايتى مع الزمن" لوردة الجزائرية، و"سامحتك" لأصالة نصرى، وكان آخر من غنى من كلماته كاظم الساهر وسميرة سعيد.

ولم يكن حمزة شاعرا غنائيا مخضرما فقط بل عمل صحفيا وناقدا فى إصدارات روز اليوسف وصباح الخير وجريدة الوفد والأهرام الرياضى.