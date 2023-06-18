كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 05:52 صباحاً - فاجأت الممثلة السورية وفاء موصللي، جمهورها بحديثها عن خضوعها، مؤخرًا، لعملية “قلب مفتوح”، وذلك ردًا على الجدل الذي دار بشأن نحافتها المفرطة خلال ظهورها الأخير.
وظهرت “موصللي” خلال لقاء مع “ET بالعربي”، حيث كشفت عن مكان آثار الجرح في صدرها، جراء إجرائها جراحة قلب دقيقة.
فاجأت الممثلة السورية وفاء موصللي، جمهورها بحديثها عن خضوعها، مؤخرًا، لعملية “قلب مفتوح”، وذلك ردًا على الجدل الذي دار بشأن نحافتها المفرطة خلال ظهورها الأخير.
وقالت وفاء موصللي “انا كثير متصالحة مع ذاتي وهذا شيء ممكن استخدمه اشرح شيء للاخرين انه نحنا ما لازم نتخبا باصبعتنا بالعكس هذا دليل على انه كابرتي وجاهدتي كرمال حياتك تكون صح”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الجدل حول سبب نحافتها المفرطة.. وفاء موصللي تكشف عن خضوعها لعملية قلب مفتوح.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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