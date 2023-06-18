شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الخال يظهر بصحبة زوجته نيكول سابا فى أحدث كليباتها "فيلينج كول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل والمذيع يوسف الخال، زوجته النجمة اللبنانية نيكول سابا، بالظهور في أحدث كليباتها الغنائية والتي حملت اسم "فيلينج كول"، حيث ظهر لمدة ثوانى معدودة وهو يؤدى حركات استعراضية بجوار زوجته.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أغنية "فيلينج كول" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو، والكليب من إخراج ايلى فهد.

أغنية "فيلينج كول" أغنية صيفية تحمل الكثير من الفرح والطاقة الإيجابية وهو ما عكسه الفيديو كليب، والأغنية موجهة لكل الأشخاص الذين يريدون ان يغيروا مودهم وأن يشعرون بالسعادة فقط.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، مؤخراً، أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

وشاركت النجمة نيكول سابا في المسرح من خلال مشاركتها في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" وشاركها في البطلوة كل من، محمود عبد المغني، وميرهان حسين، ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن توتا، وبدرية طلبة، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

وشاركت نيكول سابا في الدراما مؤخراً بمسلسل "نقل عام"، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين، ولاقت عليه إشادات كبيرة للغاية بشخصية "البارون" التي قدمتها خلال العمل.

وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.