شكرا لقرائتكم خبر عن براين كرانستون نجم breaking bad يحسم حقيقة اعتزاله التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل براين كرانستون مفاجأة بخصوص اعتزاله الفن، بعدما تم تدوال تقارير بشأن نجم مسلسل breaking bad تؤكد نيته الاعتزال إلا أنه تحدث عن ذلك للمرة الأولى أثناء حلوله ضيفاً على GQ أكد فيه أنه سيأخذ استراحة بالفعل بمجرد إتمام عامه الـ 70، وهو ما يتزامن مع عام 2026.

وأضاف كرانستون: "أعتقد أنه لابد أخذ استراحة ولو قصيرة، من أجل التركيز وأخذ هدنة مع العائلة".

جدير بالذكر أن أحدث أعمال الممثل الشهير هو بطولته لمسلسل Your Honor يدور فى إطار إثارة قانونى، يتكون من 10 حلقات، من بطولة كرانستون فى دور مايكل ديسياتو، وهو قاضٍ محترم من نيو أورلينز يشارك ابنه المراهق، آدم (هانتر دوهان)، فى قضية ضرب ومن ثم هرب، وبالتال تؤدى هذه القضية إلى الكثير من الأكاذيب والخداع والاختيارات المستحيلة.

ويقوم ببطولة مسلسل Your Honor من بطولة براين كرانستون وهانتر دوهان ومايكل ستولبارج وهوب ديفيس وكارمن إيجوجو وإيزياه ويتلوك جونيور وصوفيا بلاك ديليا، جنبا مع الضيوف مورا تيرني وإيمي لانديكر ومارجو مارتينديل ولورين توسان وشيت هانكس ولامار جونسون وليلى كاى.