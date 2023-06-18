وائل كفوري يطرح "حالف عالحب" على يوتيوب خلال أيام

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح النجم اللبناني وائل كفوري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "حالف عالحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، الأحد المقبل، والأغنية من كلمات منير بو عساف ومن ألحان وتوزيع بلال الزين، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر حفلات وائل كفوري

وأحيا المطرب اللبناني وائل كفورى عدة حفلات في جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أحيا حفله الأول في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والثانى في مدينة لوس أنجلوس، والثالث في ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، واختتم حفلاته هناك بحفل في مدينة كونيتيك.

يشارك المطرب اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي في أستراليا، وذلك حسب ماأعلن عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

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وعلق: "لا أستطيع الانتظار لآراكم في أستراليا 13 و14 مايو"، ويعتبر الحفل هي بداية جولة كفوري الأوروبية لصيف 2023.

يذكر أن آخر أعمال المطرب وائل كافوري أغنية بعنوان "ست الكل" والتي قام بطرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفورى مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.

لم ينسَ المطرب وائل كفوري حب عمره بعد فراق دام 19 عامًا، ليشتعل نار القلب من جديد محددًا موعد زفافه من حبه الأول المغربية ماجدة أليموس، وسيقام الحفل في مدينة قبرص غدًا 23 فبراير، وسيقتصر الحضور على الشهود فقط، بسبب معارضة الأهل لتلك الزيجة.

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وائل كفوري

سبب فراق وائل كفوري من حب عمره

وبدأت قصة حب الثنائي عام 2004 ولكن أهل الفتاة عارضوا علاقتهما لاختلاف دياناتهما فافترقا بعد ارتباطهم بعام واحد فقط.

وائل كفوري يكشف عن حب عمره للإعلام بدون تفاصيل

وكشف وائل كفوري قصة حبه مرتين الأولى عام 2005 في حواره لأحدي المجلات حين قال إنه يعيش قصة حب مع فتاة غيرلبنانية يهدى لها معظم أغانيه العاطفية.

وفي لقاء آخر مع الإعلامية وفاء الكلاني خلال برنامجها "تخاريف"، عندما قال إنه عرف الحب في حياته مرة واحدة بدون ذكر أي تفاصيل.

وائل كفوري يهدي حب عمره سيارة فارهة لقبول الزواج

ولاحظ الجميع أن حب عمر وائل كفوري قد رافقته منذ أيام في حفله بمدينتي أبوظبي ودبي، وذهبت إلى الفيلا الخاصة بهم لإتمام استعدادات الزفاف، إلى جانب انتشار أنباء عن إهدائه لها سيارة فخمة كهدية للزواج.