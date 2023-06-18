نيقولا معوض أمام كريم عبد العزيز فى "الحشاشين" رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد الفنان نيقولا معوض، بشكل رسمي على المشاركة فى مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024، من إخراج بيتر ميمي.

شخصية نيقولا معوض

ويقدم نيفولا معوض خلال العمل شخصية "عمر الخيام".

وكان قد طرح النجم كريم عبد العزيز برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل.

نيقولا معوض

وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

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وكان قرر الفنان أمير المصري الاعتذار عن المشاركة في مسلسل “الحشاشين” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والمقررعرضة ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024.



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يأتى ذلك بسبب انشغال أمير المصري واختلاف مواعيد التصوير لالتزامة بعدة أعمال بالخارج، ومنهم المسلسل الإيرلندي faithless،ومسلسل Vigil .

موعد عرض المسلسل



يعرض مسلسل الحشاشين فى السباق الدرامى رمضان القادم، حيث توقف تصوير المسلسل قبل شهر رمضان الماضى، بعد قرار تأجيل عرضه لرمضان ٢٠٢٤ بسبب ضيق الوقت وطبيعة المسلسل التاريخية التى تفرض المزيد من الوقت للتحضير، وتكرار السفر خارج مصر لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

شخصية كريم عبد العزيز

ويجسد كريم عبد العزيز فى الأحداث «حسن ابن الصباح» قائد وزعيم الفرقة التى أرعبت العالم خلال القرن الحادى عشر، باعتناق أفكار متطرفة واشتهرت بالاغتيالات، وتعد موجعا لمعظم الجماعات المتطرفة التى ظهرت فى فترات تالية ويعد اسم حسن الصباح، والملقب بـ «شيخ الجبل»، واحدا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل فى التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بالدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية.





نيقولا معوض

أبطال الحشاشين

المسلسل يشارك فى بطولته شريف سلامة وميرنا نور الدين وأحمد كشك، تأليف عبد الرحيم كمال الذى غاب موسم دراما شهر رمضان الماضى بعدما حقق نجاحا كبيرا مع مسلسل .

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وكان شارك النجم أمير المصري فى مهرجان كان بفيلمه Club Zero للمخرجة جاسيكا هاونسر، والذي ينافس في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من المهرجان المقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو، ومن المقرر أن يحظى الفيلم بالعرض العالمي الأول له خلال فعاليات المهرجان اليوم 22 مايو القادم.

مدرس باليه

وأكد أمير المصري أنه يجسد دور مدرس باليه خلال الفيلم، وتعتبر تلك المشاركة الثانية للنجم أمير المصري في مهرجان كان السينمائي، حيث شارك مسبقًا بفيلم Limbo والذي حظي بنجاح واسع وردود نقدية إيجابية، قبل أن ينطلق في جولاته بمهرجانات سينمائية دولية كان أهمها مهرجان لندن، القاهرة، ميونخ السينمائي الدولي.

أمير المصري

أمير المصري كان قد جسد شخصية محمد الفايد في المسلسل الأميركي العالمي The Crown، كما قدم شخصية طبيب مصري في الحرب العالمية الثانية بالمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، وشارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك والذي تصدر تريند منصة شاهد vip، كما عُرض له فيلم هاشتاج جوزني في دور العرض العربية.

أمير المصري

Limbo

كان تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One والذي يُعرض على منصة نتفلكس، ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا (2021)، كما شارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار 3، تصدر بطولة فيلم هاشتاج جوزني، كما شارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك.

the crown

أمير المصري تحدث عن كواليس مشاركته في المسلسل العالمي the crown الذي يجسد فيه شخصية محمد الفايد في شبابه، وتفاصيل فيلمه السينمائي الجديد "هاشتاج جوزني".

قال أمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم الانتهاء من تصوير الموسم المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة من مسلسل the crown.

وأوضح المصري، أنه حصل على الدور الذي جسده في مسلسل «the crown» من خلال وكيل أعماله.

وأردف، أنه كان متمسكًا بإبراز وطنية محمد الفايد ومدى حبه لمصر، واجتهاده للوصول إلى بريطانيا: "هدفي الناس تعرف اد إيه هو وطني".

وعن فيلمه السينمائي الجديد "هاشتاج جوزني"، أوضح أنه كان يحلم بتجسيد دور رومانسي يحتوي على بعض المواقف الكوميدية وهو ما وجده في الفيلم الجديد.

وقال أمير، أنه يجسد دور "دي جي" في الفيلم، لافتا إلى أنه تخيل نفسه من الجمهور أثناء قراءة السيناريو، حتى يستطيع إيصال إحساسه بالشخصية إلى المشاهدين.