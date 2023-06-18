شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى العربية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن سلسلة وهابيات تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة والنصف مساء غدٍ الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال ومؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب منها: "أشكى لمين، نبتدي منين الحكاية، فاتت جنبنا، حمال الأسية، أيظن، ساكن قصادي، هان الود، أنت الحب".. أداء محمد طارق، إسماعيل صادق وآيات فاروق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في اطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الابداع العربى.

ولد الفنان محمد عبد الوهاب فى حى باب الشعرية، والده الشيخ محمد أبو عيسى كان يعمل مؤذنا وقارئا فى جامع سيد الشعرانى بباب الشعرية.

التحق محمد عبد الوهاب بكُتاب جامع سيدى الشعرانى لكى يدرس بعد ذلك فى الأزهر الشريف بناء على رغبة والده، حفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم قبل أن يهمل تعليمه ويتعلق بالغناء والطرب.

انضم محمد عبد الوهاب إلى نادى الموسيقى الشرقية (معهد الموسيقى العربية حاليا) بعد موافقة الأسرة التى كانت تعترض فى بداية الأمر، بدأ مشواره الفنى بالغناء بإحدى الفرق وهى فرقة الأستاذ عبد الرحمن رشدى المحامي.

عمل مدرسا للأناشيد بمدرسة الخازندار، فى نفس الوقت الذى كان يدرس فيه فى المعهد، قدم عبد الوهاب أغانى كثيرة بصوته، وكانت أغلب ألحانه لغيره مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وليلى مراد وفايزة أحمد ونجاة وورده، بالإضافة إلى التلحين والغناء قام عبد الوهاب بالتمثيل فى سبعة أفلام منها الوردة البيضاء ويحيا الحب.