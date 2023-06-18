شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تكريم الموسيقار عمر خيرت بقصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، الموسيقار الكبير عمر خيرت، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن جانبه، أعلن الفنان تامر عبد المنعم أن قصر السينما سيستضيف الموسيقار الكبير عمر خيرت في ندوة وتكريم اليوم الأحد 18 يونيو في تمام السابعة والنصف مساء.

وتأتى ندوة وتكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن خطة وضعها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية مدير قصر السينما، بموافقة الوزيرة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكريم الفنانين، وعلى أثرها الخطة تم تكريم الفنان القدير حسن يوسف الأسبوع قبل الماضي، وفراشة الاستعراض فريدة فهمي الأسبوع الماضي.

ويحل الموسيقار الكبير عمر خيرت ضيفا على جمهوره في ندوة يديرها الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي، ويتم تسليمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من ناحية أخرى، يتم عرض فيلم "ليلة القبض على فاطمة" من إخراج بركات وبطولة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، وهو أحد أهم أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت.