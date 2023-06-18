شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تسيطر على أفلام موسم عيد الأضحى.. بيت الروبى ومستر إكس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق موسم أفلام عيد الأضحى المقبل خلال الأيام المقبلة، حيث تكون البداية مع فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز الذي من المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل، ليتوالى بعدها عرض باقي الأفلام، كما يشهد موسم عيد الأضحى سيطرة المواقف والمفارقات الكوميدية على أغلب الأعمال المنتظر عرضها، خصوصا وأن نجوم الكوميديا يغلبون على أفلام ذلك الموسم.

بيت الروبي

حيث تشهد أحداث فيلم "بيت الروبي" مشاركة نجمين كبيرين من نجوم الكوميديا وهما النجم كريم عبد العزيز، والنجم كريم محمود عبد العزيز، كما تدور الأحداث كما أظهر البرومو الرسمي للعمل في إطار كوميدي حول الزوجين إبراهيم الروبي وإيمان (كريم عبد العزيز ونور اللبنانية) اللذان يعيشان في أحد المدن الساحلية، ثم يأتي إليه شقيقه إيهاب (كريم محمود عبد العزيز)، لتدور بينهم العديد من المواقف الكوميدية، ثم يعودوا إلى القاهرة، وعن طريق الصدفة يغني إبراهيم في أحد الأفراح ليصبح تريندا، وانفلوسر مشهور.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

مستر إكس

بينما يجمع فيلم "مستر إكس" الزوجين أحمد فهمي وهنا الزاهد لأول مرة سينمائيا، ويقدمان عملا كوميديا، تدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وسط ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

البعبع

كما يقدم النجم أمير كرارة هذا الموسم فيلم "البعبع" الذي تدور أحداثه في إطار أكشن لايت، ولا تخلو مشاهده من المفارقات الكوميدية، فهو يقوم بدور "سلطان البعبع" وهو مجرم يحاول الهرب، ولكنه يقابل ياسمين صبري خلال الأحداث، وتحدث بينهما العديد من المواقف، ويحاول التخلي عن إجرامه، وسط العديد من مشاهد الأكشن الممزوجة بالكوميديا.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

فيلم تاج

يعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المقبل فيلم "تاج" للنجم تامر حسني، الذي يقدم تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، في إطار كوميدي من خلال قصة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما، وهو من بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، ساندي، هالة فاخر، والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تاج