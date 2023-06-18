شكرا لقرائتكم خبر عن دينا حايك تحتفل بعيد ميلادها بعد هزيمة السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة اللبنانية دينا حايك بعيد ميلادها وسط أصدقائها، وذلك بعدما عادت للظهور مرة أخرى بعد تعافيها من سرطان الثدى التى كانت تعانى منه من قبل. ونشرت دينا على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام عدة صور للاحتفال، ونشرت مقطع فيديو وهى تعبر عن سعادتها بالاحتفال وسط أصدقائها.

وفى وقت سابق، تحدثت الفنانة دينا حايك عن مروروها بوعكة صحية شديدة، وقالت فى مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” على فضائية dmc ، "الحمد لله بقيت كويسة وخضعت لعلاج كيميائي وقمت بعملية كيميائية وعلاج بالأشعة.. وخلصت فحوصاتي وكل شئ جيد".د



بوست دينا على الانستجرام

وأضافت، «الله أعطاني القوة ومحبة الناس من حولي.. وأشكر كل الناس الذين وقفوا بجانبي ودعموني.. ورأيت كمية دعم كبيرة.. وكان بالنسبة لي كانت قوة كبير

وتابعت الفنانة دينا حايك: «بقول للي بيتعرض لنفس ظروفي أنه لايجب الإستسلام لليأس.. ونحن فى النهاية بشر نتعرض لمثل هذه المواقف ويجب أن نكون أقوياء»