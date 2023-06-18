شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد سينمائى مصرى ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن مدينة الدار البيضاء بالمغرب، النسخة الرابعة لمهرجان الفيلم العربي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن بالوطن العربي، ويتنافس على جوائز المهرجان 34 فيلمًا ضمن فئتي الأفلام الطويلة والقصيرة.

وكرم المهرجان في الافتتاح النجمة هالة صدقي والنجم خالد الصاوي من مصر، والممثلة فاطمة هراندي "راوية" والمخرج هشام العسري من المغرب، والمخرج التونسي رضا الباهي، وعرض بعد الحفل فيلم "البراق" أول عمل روائي طويل للمخرج المغربي محمد مفتكر.

وتشارك مصر في مسابقة الأفلام الطويلة بـ فيلم "مش زيهم" لنادية فارس، بينما فى مسابقة الأفلام القصيرة بفيلم "عيد ميلاد سارة" لياسر شفيعي و"صاحبتي" لكوثر يونس، وبجانب المنافسات الرسمية يعرض المهرجان 21 فيلما ضمن "البانوراما العربية" من أبرزها الفيلم المصري "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد.

وانطلقت الدورة الأولى من "مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي" في عام 2018، وذلك بهدف إفساح المجال للإضاءة على الجديد فى عالم السينما العربية، فضلا عن تعزيز الثقافة السينمائية، مع التركيز على إبراز المواهب الشابة.