وفاة الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا الكاتب المسرحي والروائي محمد أبو العلا السلاموني، حسب ما أعلن الكاتب يوسف شعبان على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.

أعلن الكاتب يوسف شعبان نبأ الوفاة قائلًا: "فقدت الحركة المسرحية كاتبا عظيما، وأحد الأعمدة الكبار، محمد أبوالعلا السلامونى وداعا أيها الجميل والنبيل فى كل تجلياته الإبداعية والإنسانية".

نبذة عن الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني

وُلد محمد أبو العلا السلاموني في محافظة دمياط في 3 يناير 1941، تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968. عمل كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل كعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

مثلت مسرحيته مآذن المحروسة إخراج سعد أردش المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربي سنة 1984. كما مثلت مسرحيته الثأر ورحلة العذاب إخراج عبد الرحيم الزرقاني المسرح المصرى فى مهرجان جرش بالأردن سنة 1986.

ومسرحيته رجل في القلعة، الصعود للقلعة إخراج ناصر عبد المنعم المسرح المصري في مهرجان ربيع المسرح بالمغرب 1994.

مثلت مسرحيته ديوان البقر إخراج كرم مطاوع المسرح المصرى فى مهرجان قرطاج الدولي بتونس سنة 1995 كما كتب للدراما التليفزيونية مسلسلات منها: البحيرات المرة، الحب فى عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، قصة مدينة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، اللص والكلاب، كاميليا والملك، نسر الشرق.