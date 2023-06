تفاصيل الجزء الثاني من "ريڤو"|موعد عرضه

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض الجزء الثانى لمسلسل " ريڤو2 " والذي من المقرر أن يعرض على أحد المنصات الرقمية المشفرة ، والمسلسل بطولة أمير عيد وتامر هاشم وركين سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، وهو من تأليف محمد ناير وإخرج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل.

بوستر مسلسل ريفو

أحداث مسلسل "ريڤو"

تتلخص أحداث المسلسل حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة، كما أن مسلسل "ريفو" يندرج تحت المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط.

ألبوم خاص لمسلسل ريڤو

كشف الفنان أمير عيد من خلال ظهوره في برنامج “صاحبة السعادة” عن طرح البوم غنائى جديد لمسلسل ريڤو بالتزامن عرض الموسم الجديد من المسلسل.

ويقدم أمير عيد 10 أغاني جديدة ضمن أحداث مسلسل “ريڤو” وهي: الكلبه لاسي -احنا انهارده ایه- ياما سوا -everybody loves my baby -house of the rising sun -يا بنت الناس -علي باب السيما -الوقت فات -حكمه الأیام -انا نجم ".

وكشف تامر هاشم في إحدى تصريحاته السابقة أن: "قصة ريفو محمسة جدًا، وشخصية ماجد جورج اللى قدمتها قريبة منى، بجانب إن القصة مش موجود منها كتير في سوق الدراما، وهو عمل جماعى كامل وفى نفس الوقت غنائى، وحاجة مش مألوفة للناس، والورق نفسه حلو أوى، وكنت برتاح مع كل فريق العمل، ومن التجارب اللى علمتنى كتير وأفادتنى على المستوى الشخصى والمهنى".

من هو أمير عيد

أمير عيد من مواليد 26 نوفمبر 1983، هو مغني، ملحن وعازف غيتار مصري وهو المغني الرئيسي في فرقة كايروكي الغنائية ودخل عالم التمثيل من سنوات.

مشوار أمير عيد الفني

أسس أمير عيد فرقة كايروكي في 2003 وذاع صيتها بعد ثورة 25 يناير بأغنية صوت الحرية التي غناها أمير ثم توالت الأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي مثل أغنية مطلوب زعيم ويا الميدان بالاشتراك مع عايدة الأيوبي واثبت مكانك. وفي 2020 قام بأول عمل سينمائي له في فيلم لما بنتولد من إخراج تامر عزت ومثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

في 2022 قام بتأدية أغنية أهلا وسهلًا شرفتوا للترويج لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.