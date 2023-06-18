مؤتمر صحفي عن تفاصيل "مدحت والكبار" في الأوبرا..غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، غدًا الإثنين، مؤتمراً صحفياً للاعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " مدحت والكبار ".

موعد مؤتمر مدحت والكبار في الأوبرا

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في الواحدة والنصف ظهرًا بالمستوى الأول على المسرح الكبير.

تفاصيل مؤتمر مدحت والكبار في الأوبرا

ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من اهم اعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب .

الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية .

مدحت صالح

نبذة عن مدحت صالح

كانت انطلاقة كانت من خلال أغنية “أكيد”، وبعدها “لما قالوا عينيكي، حد يقول لحبيبي”، التي كانتا من ألحان الموسيقار محمد سلطان.

ثم غنى في إحدى الحفلات “ياجريد النخل العالي” وكانت هذه الأغنية سببا في شهرته الواسعة وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء.



