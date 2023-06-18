أحمد شوقي يترك "صاحب الوردة"| سبقه طارق لطفي وأحمد عبد العزيز

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر المخرج أحمد شوقي رؤوف عن إخراج مسرحية "صاحب الوردة"، التي تجرى بروفاتها حاليًا، على خشبة المسرح القومي وكان من المفترض أن يتم عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل 2023.

مسرحية صاحب الوردة

ونشر أحمد شوقي عبر حسابه الشخصي بالموقع الأشهر "فيس بوك" اعتذاره قائلا: "اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، أتقدم بالاعتذار عن إخراج مسرحية صاحب الوردة للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، والتي كان يجرى التحضير لها بالمسرح القومي".

وعلق عن سبب اعتذاره قائلا: "لظروف طارئة خاصة، ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكل الدعم الذي شملني من المسرح القومي خلال إدارة الفنان إيهاب فهمي، وكذلك الفنان أيمن الشيوي وعلى رأس المنظومة خالد جلال".

الفنان أحمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز يعتذر عن صاحب الوردة

أعلن الفنان القدير أحمد عبد العزيز اعتذاره عن بطولة مسرحية "صاحب الوردة".

ويأتي اعتذار الفنان أحمد عبد العزيز عن المسرحية، بسبب انشغاله بأعمالٍ فنية خلال الفترة المقبلة وكذلك سفره إلى عدة دول، إذ أنه لم يستطيع التنسيق في المواعيد، خاصة وأنّ المسرح يتطلب منه التفرغ بشكلٍ شبه يومي تقريبًا.

الفنان طارق لطفي

اعتذار طارق لطفي عن المشاركة في "صاحب الوردة" بسبب المسرح

كما اعتذر الفنان طارق لطفي، عن المشاركة في مسرحية "صاحب الوردة"، بسبب الفوضى المخيفة من الباعة الجائلين الموجودين حول المسرح القومي، والذي من المفترض أن تعرض المسرحية على خشبته، مشيرا إلى أنه ذات مرة عند استلامه أحد التكريمات، استغرق وصوله إلى بوابة المسرح 45 دقيقة، مؤكدا أنه من المستحيل الوصول بسهولة إلى المسرح وسط هذه الفوضى.

وفي تصريحاته السابقة، أعلن طارق لطفي عن عدم مقدرته على المشاركة في المسرحية، موضحًا أنه ليس مستعدًا أن يضيع ساعتين من حياته يوميًا لكي يدخل المسرح، قائلًا: "بهذا الشكل سيتم استهلاكي ولن استطيع تجسيد الشخصية".

وجاء اعتذار الفنان طارق لطفي، بعد عام من إعلانه عن استعداداه للمسرحية، وتأكيده أنه اتفق على تقديمها مع الكاتب عبدالرحيم كمال قبل عامين، وكان من المنتظر أن يقدمها في الموسم الشتوي الحالي على خشبة المسرح القومي.

أبطال مسرحية صاحب الوردة

مسرحية صاحب الوردة، بطولة رانيا فريد شوقي، ويوسف إسماعيل، ومحمد صلاح آدم، وأيمن المليجي، ووائل إبراهيم وداليا أشرف، وآخرين.

ويقدم العرض استلهاما جديدا لشخصية الحلاج الخالدة في مسرحية «صاحب الوردة» لنرى كيف يحيى الحب النفوس الميتة، وكيف يعبر المظلومون وقساة القلوب وعتاة الإجرام والضلال معه عبر سفينة الحب إلى شاطئ الخلاص.