شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة ننجمة قديرة صفعت أمير كرارة على وجهه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجم أمير كرارة دائما ما يتميز فى أفلامه ومسلسلاته بالبنية القوية ويظهر فى مشاهد الأكشن بكل طاقة وحماس ويضرب الجميع فى إطار الأحداث، ولم يستطع أحد ضربه، ولكن النجمة إنعام سالوسة استطاعت ضرب أمير كرارة بالقلم خلال أحداث فيلم البعبع، وظهر ذلك فى البرومو عندما قال لها أمير، "اجرى بقى على أوضتك يا وليه لارجعلك"، لترد عليه "وأنا مستنياك".

وطرحت شركة سينرجى فيلمز الإعلان التشويقى لفيلم "البعبع"، بطولة النجم أمير كرارة واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق وكوميديا فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.