شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: سعيدة بنجاح feeling cool واخترتها لبساطتها وطاقتها الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن سعادتها لرد الفعل الإيجابى للجمهور على أغنيتها الجديدة "feeling cool" وقالت في تصريحها لـ"الخليج 365" إنها تشكر الجمهور على إشادتهم بالأغنية، مضيفًا أنها اختارت هذه الأغنية لبساطتها والطاقة الإيجابية التي تحتويها، مؤكدة أن الأغنية خطفتني أول ما سمعت الديمو من صناعها" مصطفى حسن، ومصطفى العسال، وأماديو، لأن بها رسالة لكل شخص بأننا دائمًا لابد أن نكون "كول" لأن الدنيا ما تستاهل وسعدت بالتعاون مع المخرج إيلى فهد الذى حب الأوديو أول ما سمعه.

وتابعت أنها تحب المخرج الذى يحب الأوديو حتى يخرج العمل مهضوم وفيه حماس وليس يعمل مجرد بيزنس، وهو صاحب فكرة التصوير بالمطبخ الذى نرتبط به ونقضى به معظم وقتنا

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، مؤخراً، أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.

وشاركت النجمة نيكول سابا في المسرح من خلال مشاركتها في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" وشاركها في البطلوة كل من، محمود عبد المغني، وميرهان حسين، ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن توتا، وبدرية طلبة، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

وشاركت نيكول سابا في الدراما مؤخراً بمسلسل "نقل عام"، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين، ولاقت عليه إشادات كبيرة للغاية بشخصية "البارون" التي قدمتها خلال العمل.

وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.