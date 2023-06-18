شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان السينما العربية يعلن عن مسابقة للسيناريو بجوائز مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان السينما العربية عن مسابقة بين كُتاب السيناريو في العالم العربي يُمنح الفائزون الثلاثة الأوائل فيها جوائز مالية قيمة.

وأعلن المهرجان أن جوائز المسابقة مقدمة من الكاتب الكويتي الكبير فؤاد الهاشم، وهو واحد من أبرز كُتاب الرأي في الصحافة الخليجية، وله مواقفه الداعمة للاستنارة ومناهضة الأفكار المتطرفة ومناصرة المرأة.

وسوف يبدأ المهرجان في تلقى أعمال المسابقة من خلال رابط للتسجيل، مع مراعاة بعض الاعتبارات والشروط، من بينها ألا يكون السيناريو قد سبق مشاركته أو فوزه في مسابقات سابقة أو تم تصويره بالفعل.

وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان أن المسابقة مفتوحة لكتاب السيناريو في العالم العربي بلا تمييز، و يجري الآن تشكيل لجنة للتحكيم من أسماء معتبرة في الوسط السينمائي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام دورة المهرجان في العشرين من يوليو القادم، ويمكن للراغبين إرسال أعمالهم من خلال الرابط المخصص للمسابقة.