شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب "أبو" يطرح أحدث أغانيه "هوليلا" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المطرب أبو أغنية جديدة تحمل إسم "هوليلا"، وهي باكورة أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" المنتظر طرح أغانيه تباعا خلال موسم صيف 2023، وهى من كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز.

كان "أبو" قد أطلق العديد من الأغنيات الفردية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول .

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

والليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

الليله أنا هسرق ليكي نجمة

وأتحايل بس عنيكي ترضى