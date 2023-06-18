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المطرب "أبو" يطرح أحدث أغانيه "هوليلا" من ألبومه الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أطلق المطرب أبو أغنية جديدة تحمل إسم "هوليلا"، وهي باكورة أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" المنتظر طرح أغانيه تباعا خلال موسم صيف 2023، وهى من كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز.

 

كان "أبو" قد أطلق العديد من الأغنيات الفردية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول .

 

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

 

والليلة هنعمل هوليلا 

طبلة ومزازيك وسط العيلة

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى 

الليله أنا هسرق ليكي نجمة 

وأتحايل بس عنيكي ترضى

 

 

وطرح مؤخرا المطرب "أبو" أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إلى حد ما"،  وهى أغنية بسيطة تحمل الطابع الرومانسي وتتزامن مع شهر فبراير الذي يواكب الاحتفال بعيد الحب.. أغنية إلى حد ما من كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير.

 

أغنية "إلى حد ما" هى التعاون الثانى بين "أبو" و الملحن محمد عتبانى، حيث سبق وشارك أبو مع عتبانى في " أغنية " ييجي منها" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والتى لاقت نجاحا كبيرا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب، و أغنية " إلى حد ما" هى التعاون الثاني بين "أبو" والموزع الموسيقى رامي سمير.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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