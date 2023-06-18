شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب "أبو" يطرح أحدث أغانيه "هوليلا" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
كان "أبو" قد أطلق العديد من الأغنيات الفردية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول .
وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:
والليلة هنعمل هوليلا
طبلة ومزازيك وسط العيلة
ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى
من إحساسي لما معاكي ببقى
الليله أنا هسرق ليكي نجمة
وأتحايل بس عنيكي ترضى
وطرح مؤخرا المطرب "أبو" أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إلى حد ما"، وهى أغنية بسيطة تحمل الطابع الرومانسي وتتزامن مع شهر فبراير الذي يواكب الاحتفال بعيد الحب.. أغنية إلى حد ما من كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير.
أغنية "إلى حد ما" هى التعاون الثانى بين "أبو" و الملحن محمد عتبانى، حيث سبق وشارك أبو مع عتبانى في " أغنية " ييجي منها" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والتى لاقت نجاحا كبيرا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب، و أغنية " إلى حد ما" هى التعاون الثاني بين "أبو" والموزع الموسيقى رامي سمير.
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