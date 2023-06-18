شكرا لقرائتكم خبر عن نقل والدة منة فضالى للعناية المركزة.. والفنانة تعلق: ادعوا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت والدة الفنانة منة فضالى لأزمة صحية أدخلتها العناية المركزة بأحد المستشفيات، حيث نشرت منة فضالي صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "أمي داخله الرعاية أدعولها ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً".





وشاركت الفنانة منة فضالي في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، منة فضالى، مى كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.