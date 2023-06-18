محمد منير يكشف سر استمرار نجاحه على مدار خمسين عاماً

شهدت ليلة الجمعة 16 يونيو 2023 حفل الفنان الكبير محمد منير الملقب بـ "الكينج" لأول مرة في السعودية وفي مدينة جدة على مسرح بنش مارك، في ليلة وصفت بالتاريخية وفي حفل ضخم جاء تحت عنوان "مشواري"".

محمد منير في السعودية

جاء حفل الكينج محمد منير في جدة "مشواري" ليستعرض مسيرة الفنان الكبيرة والتي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وذلك ضمن عرض مجموعة من الفيديوهات والتسجيلات واللقاءات والأغاني على شاشة مسرح بنش مارك قبيل الحفل، وتابع الجمهور الكبير المتواجد في الحفل أبرز المحطات في حياة الفنان محمد منير بدأ الحفل بدخول الموسيقار وقائد الفرقة الموسيقية هاني فرحات وسط ترحيب الجمهور، والذي أبدى فخره واعتزازه بمشاركة الفنان محمد منير هذا الحفل، ثم اعتلت المسرح المذيعة ياسمين عز لترحب بالنجم محمد منير.

ووسط الترحيب الكبير وهتافات الجمهور والتصفيق صعد الكينج المسرح وعلامات السعادة بادية عليه، وهذا ما أكده من خلال كلمته التي ألقاها وشكر من خلالها المملكة العربية السعودية على هذا الحفل الكبير الذي يوثق مسيرته، كما شكر هيئة الترفيه على هذه اللفتة الجميلة ورحب بالجمهور، وبدأ الحفل بواحدة من أشهر أغانيه وهي "الليلة يا سمرة" وأكمل غناءه بأغنية "الرزق على الله"، أنا بعشق البحر"، ثم "الدنيا ريشة"، وعدد من الأغاني الخالدة.

موسيقيون عالميون في حفل الكينج

ضمن أبرز فقرات الحفل مشاركة الكينج الغناء مع مجموعة من الموسيقيين العالميين الذين قدموا عروضاً استثنائية ومميزة مخصصة للحفل، ومنهم عازفة الكمان العالمية sayaka katsuki وعازف القيثارة victor espinaola، وكذلك فرقة كاريوكي التي قدمت أغنية "الكون كلو بيدور"، وأيضاً الفنان أحمد سعد الذي شارك الكينج غناء أغنية "سو يا سو".

وفي ختام الحفل سلم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه الأستاذ محمد المحمادي الفنان محمد منير درع تكريم تكريماً وتخليداً لهذا الحفل الفريد والمميز.

عقب الحفل عقد مؤتمر صحفي للفنان محمد منير حيث التقى بعدد من الإعلاميين من مختلف الصحف والمواقع والقنوات الإعلامية في المملكة، ثم أجاب على سؤال طرحته عليه كاميرا سيدتي حول سر استمرار نجاحه على مدار خمسين عاماً فقال: حب الغناء هو سر نجاحي، فأنا أنام وأصحو على الغناء، وأغني في كل وقت وحتى في أصعب الظروف، وأذكر أنه يوم وفاة والدتي وجدت نفسي أغني بحزن، فالغناء لا يتركني أبداً وهذا سر نجاحي.

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