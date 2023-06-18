مصطفى قمر ينفي دخول ابنه تيام الفن بالواسطة والأخير يعلّق

رد الفنان مصطفى قمر على الاتهامات التي وجهت لنجله تيام حول دخوله مجال التمثيل بالواسطة قائلًا: "ابني موهوب بالفطرة ودارس تمثيل وبيدرس وقدم بطولة الصف الأخير مع بيومي فؤاد، واشترك في مسلسلات كثيرة وسيشارك في مسلسل روز وليلى مع يسرا ونيللي كريم".

وأضاف: "ابني يسير في طريقه ولا يحتاج مني أن أضعه في عمل، على العكس إحنا كنا نريده معنا في الفيلم لأن وجوده مهم ودوره مهم"، وتابع: "الفنان يا بينجح بالناس يا مش بينجح".

وكشف قمر عن نصائحه لابنه تيام قائلًا: "أنصحه أن يستمر في نجاحه، ويفضل بنفس درجة الاحترام والأخلاق، ويفضل يحب الفن وما يخليش الفلوس تأثر على اختياراته".

وعلق تيام مصطفى قمر، على كلام والده حول دخوله التمثيل بالواسطة قائلًا: "الناس هتفضل تتكلم مهما قولنا لكن أنا دارس مسرح في الـ AUC، وباخد ورش وبشتغل على نفسي ولما بدأت اشتغلت بره بابا، والحاجات اللي الناس عارفاني منها بره بابا، وأنا مش بآمن بالتمثيل بالواسطة لأن المخرج والمنتج مش هيفكروا ياخدوني مجاملة لوالدي ويفشلوا هما".

وعن تعاونه مع والده في فيلم "أولاد حريم كريم"، أكد أن العمل سيكون نقطة مهمة في مسيرته الفنية، قائلاً: "الجزء الأول من الفيلم بيلخص طفولتي واتربيت عليه وحافظه من أوله لآخره وكل حد في جيلي بيحب الفيلم وشافه، ولم أتخيل إن هيكون في جزء تاني ولما عرفت تحمست ولم أتردد لحظة".

وأضاف: "أنا ووالدي كان نفسنا نشتغل مع بعض وكنا مستنيين الفرصة الصح وفخور إني معاه ومبسوط وحاسس إنها نقطة مهمة في مسيرتي".

وعن الوقوف أمام والده قال: "أكتر بني آدم الناس بترتاح وهي بتشتغل معاه ولما بروح اللوكيشن بلاقي الناس فاكة ومرتاحة وفيه بهجة، ولما اشتغلت معاه في نفس اللوكيشن كنت حاسس براحة كبيرة، ومفيش قلق وضغط، وكنت مبسوط وعاوز أطلع أحسن ما عندي ووالدي اللي كان ناقلي الطاقة دي، وهي من أكتر المرات اللي اتبسطت وأنا بشتغل فيها".

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