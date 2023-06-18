منى زكي تحصد جائزة أفضل ممثلة 4 مرات عن "تحت الوصاية"

أداء تمثيلى مبهر قدمته النجمة منى زكي في مسلسل "تحت الوصاية" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وهو أمر ليس بجديد على نجمة بحكم منى زكى فهى من أهم نجمات جيلها، وعشقها للتمثيل دائمًا ينعكس على الشاشة، فهى صاحبة موهبة فريدة منذ بدايتها ولم تقف عندها ولكنها دائمًا تسعى لتطوير هذه الموهبة التى جعلتها نجمة في سماء السينما والدراما، فهى تقدم كل أنواع التمثيل الدراما والكوميدى والإجتماعى.

براعة منى زكى في التمثيل جعلتها تحصد جائزة أفضل ممثلة 4 مرات خلال أسبوعين فقط، بعد انطلاق المؤسسات التي تهتم بالفنون في منح الجوائز للأعمال الدرامية التي تستحق وأبطالها أصحاب الموهبة الفريدة، وبالطبع كان للنجمة منى زكى نصيب الأسد سواء من خلال جائزة أفضل ممثلة، أو حصد مسلسل "تحت الوصاية" جائزة أفضل مسلسل، أو حصول باقى فريق العمل على جوائز أيضا عن دورهم بهذا المسلسل المميز والمختلف عن باقى الأعمال الدرامية.

بدأت الجوائز تنهال على النجمة منى زكى بداية في حفل توزيع جوائز مسلسلات رمضان التي نظمتها كريتيف ساميت Creative Summit يوم 30 مايو الماضى، حيث حصدت منى زكى جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل تحت الوصاية، وبعد يومان فقط وتحديداً يوم 1 يونيو منح المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، تكريماً خاصاً للنجمة منى زكى لبراعتها في التمثيل وتقديم قضية هامة تنصف المرأة المصرية وتمنحها حق من حقوقها.

وبعد مرور 10 أيام، فازت النجمة منى زكي بجائزتين في حفل كأس إنرجى للدراما، حيث حصدت جائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور، وحرصت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بتسليمها الجائزة، كما حصدت بنفس الحفل جائزة أفضل ممثلة بتصويت لجنة التحكيم وقام بتسليمها الجائزة السيناريست تامر حبيب.

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة ومن بطولة، منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

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