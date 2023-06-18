أول ظهور لـ ياسمين ابنة ظافر العابدين تُشبه والدتها المطربة الشهيرة… شاهدوا جمالهما الأوروبي!

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 06:54 مساءً - لطالما حرص الممثل ظافر العابدين على ابقاء حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، وبعد أن ظهرت ياسمين ابنته معه وبرفقة زوجته أصبحت حديث السوشيال ميديا بجمالها.

ومجددا ظهرت ياسمين ابنة ظافر العابدين، وهذه المرة من خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، كاشفا عن امتلاكها لصوت غنائي رائع.

واشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصوت ياسمين، وقالوا انه على ما يبدو سنرى ولادة نجمة جديدة وأبدعت ياسمين في أداء “For Good” من المسرحية الغنائية “ويكد – Wicked”.

أول ظهور لـ ياسمين ابنة ظافر العابدين

يذكر أنه جاء أول ظهور لـ ياسمين العام الماضي في العرض الخاص لفيلمه “غدوة” بطولة ابيها النجم التونسي ظافر العابدين

وسبق لظافر أن قام بدعم زوجته جوان وهي مغنية بريطانية خلال إنتاج أغنيتها الجديدة، بل حرص على الظهور معها في الفيديو كليب؛ في خطوةٍ شكَّلت مفاجأة للجمهور العربي، سيما وأنها المرة الأولى التي يُشارك فيها بأغنية مصوَّرة.

الأغنية باللغة الإنجليزية، حملت عنوان Fire، وطرحتها جوان فاريل أمس الأربعاء 3 أغسطس/آب 2022 عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وهي من كلماتها -بالتعاون مع المغني الإنجليزي رمزي- وإنتاج زوجها العابدين.

ظافر العابدين يكشف سر نجاح واستمرار زواجه

وكان الفنان ظافر العابدين ضيف برنامج “كلام نواعم”، وكشف خلال اللقاء عن العديد من الأمور التي يعتبرها ضرورية لزواج ناجح ومستمر.

كشف ظافر عن رأيه في هذا الأمر وقال”أهم شيء في أي علاقة هو التواصل والحوار، وعدم اعتبار استمرار العلاقة أمراً مسلماً به، لأن العلاقة مثل أي وردة يجب أن تسقيها”.

وأضاف:”يجب أن تُعرف زوجتك عنك كل شيء، وتعرف عنها كل شيء، وكل يوم تتكلم في التليفون وتتطمن وتسمع”.

وأنهى كلامه في هذا الأمر قائلًا “أحيانا الست تحب حد يسمعها أكثر من إنه يعطيها حل، وأظن لازم تتعلم إيه الأشياء اللي تخلي شريك حياتك يحس بالراحة وتعطيه منها”.

آخر أعمال ظافر العابدين

ومن جهة أخرى، فقد كانت آخر أعمال الممثل التونسي ظافر العابدين كانت في «فيلم العنكبوت»، وكان الفيلم من الفنان أحمد السقا، ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومنى زكي ومحمد لطفي ومحمد ممدوح وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وكان الفيلم قد تم عرضه في عيد الفطر المبارك لهذا العام.

ويُذكر أن الممثل التونسي ظافر العابدين قد شارك في العديد من الأعمال المصرية مثل: “فرق توقيت”، ومسلسل “حلاوة روح” مع الممثلة التونسية هند صبري، مسلسل “تحت السيطرة” مع الممثلة نيللي كريم، كما أنه كان فارس أحلام العديد من الفتيات العربيات، حيث يبلغ ظافر العابدين هذا العام 49 عامًا.

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