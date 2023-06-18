شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تتراجع عن الاعتزال.. وتعلق: كنت أقصد السوشيال والناس مش الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميرهان حسين، حقيقة اعتزالها الفن من خلال نشرها فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "أولاً وحشتوني جدًا، وآسفة إني اختفيت عنكم الفترة دي، واختفيت عشان أرجع أحسن من الأول، بجد مش عارفة أشكركم ازاي على حبكم واهتمامكم اللي شوفته الفترة اللي فاتت".

وتابعت ميرهان حسين: "شكرًا لكل أصحابي وأهلي زمايلي والناس اللي بتحبني وفعلاً لولاهم مكنتش هعرف أعدي الأيام اللي فاتت دي، وبخصوص موضوع اعتزالي، أنا مكنتش أقصد إني بعتزل الفن أنا كنت أقصد إني بعتزل السوشيال ميديا، أعتزل الناس لفترة عشان كان عندي إحباط وعديت بفترة فيها إحباط زي أي بني آدم ممكن يعدي بفترات حياته بيتعب ويكتئب".

وأضافت ميرهان حسين: "مكنتش في أحسن حالاتى ولكن بوقفتكم جمبي ودعمكم ليا رجعت أحسن وإن شاء الله الأيام الجاية تكون الأحلى وأحسن في حياتي".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارهالزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.