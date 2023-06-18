المغربي سعد لمجرد يعيش حالة من الرضا والسعادة

القاهرة - الخليج 365
احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بنجاح جديد لصديقته مصممة المجوهرات المغربية ميريام لبيض.وحضر والدا سعد في الحفل الذي أقيم على شرف نجاح ميريام، إلا أن سعد لم يتمكن من التواجد، فراسلها قائلاً: "ميميا، لا يمكنك تخيل مدى فخري بك، كان أبي وأمي هناك يحتفلان معك بتلك اللحظات الثمينة، أتمنى لو أنني كنت أيضاً، ولكن إن شاء الله ، أعدك بالحضور والمشاركة في احتفال آخر. وفقكم الله. أحبك يا نجمة المجوهرات".
يُشار الى أن آخر أعمال سعد هي أغنية "أش خبارك" من كلمات وألحان جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج محمد علي.
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