الفنان أحمد السقا ينتقد تقنيات الذكاء الإصطناعي

القاهرة - الخليج 365
أبدى الممثل المصري أحمد السقا إستيائه وعدم رضاه عن تقنيات الذكاء الإصطناعي المستخدمة في وقتنا هذا بأكثر من طريقة.وقال أحمد السقا أنه بالطبع يرى أن إمكانيات الذكاء الإصطناعي ضئيلة للغاية، أمام عقل الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى.
وأكمل أحمد السقا حديثه قائلاً: "ربنا إدانا مخ اللي عمل الإنترنت والذكاء الاصطناعي وكل حاجة، أنا شايف إن الذكاء الاصطناعي حجمه ضئيل جدًا قدام المخ اللي ربنا – سبحانه وتعالى - خلقه لنا".
كما حذر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوشيكدبوا" عبر فضائية CBC من الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ذلك سيؤدي خلال فترة من الفترات إلى إلغاء عقل الإنسان.
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