“الملكة صفصف” هالة صدقي تحسم الجدل حول مشاركتها في الجزء الثاني من “جعفر العمدة”

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 09:54 مساءً - قالت الفنانة هالة صدقي إنها لم تحدد موقفها من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «جعفر العمدة»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول بعد عرضه في موسم الدراما الرمضانية السابق.

وقالت هالة صدقي: «محددتش موقفي لسة»، بينما أعلن الفنان محمد رمضان تعاقده على الجزء الثاني المسلسل الذي سوف يُعرض في رمضان 2024، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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وكشفت الفنانة هالة صدقي ، أنها تلقت عدد من العروض للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024، ولكنها لم تستقر على أحدهم بشكل نهائي، موضحة: «هناك مشروع مهم استعد للمشاركة به ويهمني بشكل شخصي وهو عن المغتربين».

هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة

أعمال هالة صدقى القادمة

والجدير بالذكر أن هالة صدقي تعاقدت منذ فترة عن انضمامها في عمل تونسي جديد، والذي من المقرر عرضه في السباق رمضان 2024 المقبل، وذلك بعد تألقها في جعفر العمدة.

وشاركت هالة صدقي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت من خلاله: صباحكم كله نجاح الحمد لله تم الاتفاق على مسلسلي الجديد بـ تونس، للعرض في شهر رمضان القادم، وسيكون التصوير بين جدة والقاهرة وباريس، دعواتكم وسأوافيكم بالتفاصيل.

جزء ثاني من “جعفر العمدة”

أعلن النجم محمد رمضان عن تعاقده على تقديم جزء ثانى من مسلسل جعفر العمدة فى شهر رمضان 2024، حيث نشر رمضان صورة تجمع بالمنتج محمد سعدى وعلق عليها: “وقعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثانى بعد ما إطمنت إنه ثقة فى الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامى ومهاب طارق إخراج محمد سامى.. رمضان 2024 يجمعنا”.

مسلسل جعفر العمدة تم عرضه فى شهر رمضان 2023 الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر،عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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