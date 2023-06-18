هشام عاشور يعلق على زواجه من نيللي كريم: الجوازة دي ضرّتني.. وهذا هو السبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 09:54 مساءً - تحدث الفنان هشام عاشور على الانتقادات التي يواجهها مؤخراً بسبب عمله مع زوجته الفنانة نيللي كريم في رمضان 2023 الماضي في “مسلسل عملة نادرة“، بالإضافة إلى ظهوره معها في مسلسلها “روز وليلى“، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج الراديو 9090.

هشام عاشور يعلق على الانتقادات الموجهة إليه

علق عاشور مازحًا “الجوازة دي ضرتني جامد.. أنا راجل بطل يعني فضلت 27 سنة بتمرن 8 ساعات في اليوم ومبفكرش في حاجة تانية، علشان كده بقت طريقة تفكيري دلوقتي بركز على التدريب في الحاجة اللي عاوزها، ومش برد ولا بسمع لأي كلام لحد ما أحقق طموحي”.

تحدث هشام عن حديث دار بينه وبين زوجته قبل زواجهما قائلا “قبل ما أتجوز نيللي قالتلي خلي بالك أنت ممثل تقيل بس فكرة إننا مع بعض هتحط عليك ضغط كبير، لأن الناس هتقارنك بيا وإحنا عارفين القصة دي من الأول، ولكن لما الناس تشوف فيا ممثل بجد وبأثر بطريقة معينة هيبتدوا يفصلوني عن نيللي ويبصولي بطريقة تانية”.

مسلسل “ليه لأ؟ 3”

من ناحية أخرى، بدأ صناع الموسم الجديد من مسلسل “ليه لأ 3” في الترويج للمسلسل عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وإنستجرام.

ومن المفترض أن يبدأ عرض الموسم الجديد من مسلسل ليه لأ خلال أيام قليلة من الآن ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الجديد الذي يبدأ مع بداية شهر مايو المقبل.

وتقوم ببطولة الموسم الجديد من مسلسل ليه لأ الفنانة نيللي كريم وصلاح عبدالله وعايدة رياض والفنان الشاب معتز هشام والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج نادين خان.

مسلسل “روز وليلى”

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “روز وليلى” قد طرحت البرومو الرسمي له، وهو من بطولة يسرا ونيللي كريم، وذلك تمهيداً لعرضه قريباً، إلا أنها حذفته من على صفحاتها الرسمية بعد حملة الهجوم على نيللي كريم وزوجها.

وينتمي مسلسل روز وليلى لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 10 حلقات، والعمل من بطولة نيللي كريم، يسرا، هشام عاشور، تيام مصطفى قمر، عارفة عبدالرسول، أحمد وفيق، ومروان يونس، من تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد.

وتدور أحداث روز وليلى في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتيين يسرا ونيللي كريم، اللتان تخوضان العديد من الصراعات والأزمات خلال الأحداث وتقومان بالعديد من المهام، ويظهر تيام مصطفى قمر كمحاسب يساعدهما في عملهما، ويعيش أحمد وفيق قصة حب كوميدية مع يسرا، ويجسد هشام عاشور دور شاب عاطل متزوج من نيللي كريم.

مسلسل “عملة نادرة”

يُذكر أن أخر أعمال نيللي كريم مسلسل عملة نادرة الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وجسدت خلاله لاول مرة دور امرأة صعيدية.

شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ابرزهم جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر، و ندى موسى، و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

تدور احداث مسلسل “عملة نادرة” حول تنافس عائلتان من صعيد مصر في نجع عبدالجبار على السلطة والثروة.

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