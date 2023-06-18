مبلغ خيالي.. لن تصدّق سعر حذاء إليسا بحفلها الأخير بـ الأسكندرية

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 09:54 مساءً - أحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، بعد حفلها الغنائي ليلة أول أمس الجمعة 16 يونيو، في مدينة الإسكندرية بـ مصر.

وظهرت الفنانة إليسا، بإطلالة أنيقة خلال حفل الإسكندرية حظت على استحسان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلهم معها بالتدوينات.

وارتدت إليسا في الحفل، فستان من بيت الازياء الفرنسي أزارو، يعود تصميمه إلى عام 2019، ولم يظهر سعره على المتجر.

ولفتت إليسا الأنظار بفستانها الأسود القصير بسبب ارتدائها للفستان بعدة حفلات وقد يعد من المفضلة لديها، وجاء تصميمه بلا أكمام وبشراشيب Fringe، وهو نفس الفستان الذي ظهرت به منذ أيام، في حفل زفاف الكويتية داليا بو خمسين، في الكويت.

وانتشرت الصور بشكل كبير ولافت وانهالت عليها التعليقات مابتحبش التبزير وآخرون الفستان حلو عليها .

سعر حذاء إليسا

بينما ارتدت إليسا حذاء من ماركة جيانفيتو روسي، الإيطالية، وبلغ سعره على المتجر 890 يورو، أي ما يقارب 30 ألف جنيه مصري.

حفل إليسا في الإسكندرية

أحيت النجمة إليسا حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وحرصت إليسا علي توجيه الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري بعد الابهار الذي قدمه خلال الحفل، كما قدمت مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها “في أول الحكايات، عايشالك، هنغني كمان وكمان، من اول دقيقة” وغيرها من الأغاني.

وأحيت إليسا حفلًا مؤخرًا على مسرح بنش مارك يوم الخميس 18 مايو الماضي، برفقة الفنان آدم، واختتمت مهرجان صيف الكويت برفقة الفنانة السورية أصالة، يوم السبت الموافق 13 مايو الماضي، على مسرح آرينا الكويت.

كما تستعد لإحياء حفل مع الفنان اللبناني راغب علامة، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجاري، في لبنان.

ألبوم إليسا

من جهة أخرى، تطرح إليسا ألبوما جديدا خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.

أحدث ألبومات إليسا

كان أحدث ألبومات الفنانة إليسا، هو ألبومها “صاحبة رأي” الذي طرحته في أغسطس 2020، وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الألبوم 18 أغنية، من بينها 4 أغانٍ لبنانية وأغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: “غلطة وقت”، و”على حس حكايتنا”، و”عظيمة”، و”سمعني”، و”إلى الله”، و”ليك لوحدك”، و”أغانينا”، و”هعتبرك مت”، و”حبة اهتمام”، و”أنا شبه نسيتك”، و”بنحب الحياة”، و”مباحة ليك”، و”وإنت قصادي”، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية “صاحبة رأي”، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

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