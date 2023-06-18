نرمين الفقي تكشف رأيها الصريح في عودة حلا شيحة للتمثيل.. وهذا ما قالته عن موقف أشرف زكي؟!

كتب امير فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 09:54 مساءً - تحدثت الفنانة نرمين الفقي عن الفنانة حلا شيحة واعتزالها وارتدائها الحجاب، ثم عودتها وبعدها ابتعادها عن التمثيل مرة أخرى.

وقالت نرمين، خلال لقاءها في قناة رؤيا الفضائية “تعتزل أو تتحجب وتقعد في البيت، أنا بالنسبة لي بحب حلا جدا”.

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حلا شيحة تعلن عن رغبتها في العودة للفن

كانت حلا شيحة أبدت رغبتها للعودة للتمثيل، وسألت الجمهور عن الشخصية التي يتمنون أن تقدمها لهم، كما كتبت أيضا عبر صفحتها بموقع إنستجرام موجهة حديثها لنقابة المهن التمثيلية: “شكراً للبيت الكبير، نقابة المهن التمثيلية وشكراً دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان”.

وتابعت: “مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون، ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به، تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة، متشكرة على كل الدعم من زمايلي كلهم، بحبهم وبتمني لكل واحد فيهم النجاح دايماً، وجمهوري الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به وأحسن الظن بي”.

وأضافت حلا: “وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي ولم أقصد أبدا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس”.

واختتمت حلا شيحة حديثها قائلة: “أتمنى من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم كفاية، ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي، أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان أو مشهور فراعوا إنه إنسان، متشكرة”.

الفنانة حلا شيحة، كانت قد أعلنت عام 2021، غضبها من فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، وكتبت منشورا طويلا، فُسر بأنها تعلن اعتزالها، خاصة وأنها عادت لارتداء الحجاب وتزوجت من الداعية معز مسعود، قبل أن تقوم مؤخرا بحذف صورهم، والظهور بدون الحجاب.

أشرف زكي يشترط موافقة الأسرة الفنية على قرار عودة حلا شيحة

يُذكر أن نقيب الممثلين، أشرف زكي، تحدث عن مسألة عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل، مؤكداً أنه تلقى بالفعل اتصالاً منها؛ طلبت فيه عقد اجتماع فور عودتها إلى القاهرة لبحث موقفها، وأشار إلى أنه سيأخذ موافقة الأسرة الفنية بكاملها قبل السماح بعودة حلا للعمل الفني.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي” على قناة CBC: «أنا مش في موقف حرج لأن من في العمل العام عليه أن يتحمل، لكن إجاباتي انتقائية، واللي قلته: لو قررت ترجع أنا لست صاحب قرار، ده قرار الأسرة الفنية كلها، هاخد رأي كل فناني مصر».

وتابع: «الأهم هو الأسرة الفنية؛ لأن ما حدث يمس الأسرة الفنية، بمعنى إنتوا كفنانين رأيكم إيه؟ على الرغم من إني ممكن أكون عارف الإجابة دلوقتي».

واستطرد: «الفنانون متسامحون، بنتنا وحبيبتنا، هي كلمتني على فكرة، وقالت لي: أنا جاية قريب، ومحتاجة لما أرجع أقعد معاك. قلت لها: لما ترجعي نتكلم، مش أكتر من كده».

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