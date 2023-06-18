أغانى وثنائيات أشهر الأوبرات العالمية على المسرح الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - ‏تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج الدكتور عبد الله سعد .

موعد حفلات الأوبرات العالمية على المسرح الصغير

يقام الحفلان على المسرح الصغير فى الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 22 ، 23 يونيو على المسرح الصغير .

يضم البرنامج مجموعة من الأغاني والثنائيات التى تضمنتها اشهر الاوبرات الكلاسيكية العالمية منها زواج ڤيجارو - هكذا يفعلن جميعا - الناي السحري - دون چيوفاني لـ موتسارت ، شمشون ودليلة لـ سان صانس ، توسكا لـ بوتشيني ، ماكبث - الحفل التنكري لـ ڤيردي ، كارمن لـ بيزيه ، حلاق اشبيليه لـ روسيني ، فاوست لـ جاوند ، الارملة الطروب لـ ليهار .. اداء ايمان مصطفي ، وليد كريم ، جولي فيظي ، عماد عادل ، جاكلين رفيق ، الهامي امين ، جيهان فايد ، عمرو مدحت ، ليلي ابراهيم ، نورستا المرغني ، ابراهيم ناجي ، برهان الدين فاروق ، اسامة جمال ، ميريتا عماد ، نور اشرف واحمد الشيمي .

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة ، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .