مشاهيرعاشوا المساكنة .. الأزهر يجرم (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أقدم بعض المشاهير ونجوم الفن في الآونة الأخيرة على ما يطلق عليه زواج المساكنة، اعتقاداً أنه يعد علاقة زوجية لكن دون أي عقود أوراق رسمية، وباتفاق الطرفين على عدم الإنجاب، فإذا رغبت المرأة في الإنجاب تركها، وإذا حدث حمل تبرأ منه ولم يقبل أن ينسب إليه.

زواج المساكنة ظهر منذ أواخر القرن العشرين خاصة في دول أوروبية، وبدأ ينتشر بين بعض الدول العربية، وفسر المؤيدون لهذا الزواج على أنه تجربة قبل أن يقرروا هل يكملوا ارتباطهم بالزواج أم لا.

نجوم عاشوا المساكنة

المطرب محمد عطية، منذ أشهر طالب بعيش الشباب والفتيات سويا في منزل واحد دون زواج فيما يعرف باسم "المساكنة"، قبل أن يقرروا هل يكملوا ارتباطهم بالزواج أم لا، وأثار هذا الطلب جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

يوري مرقدي

الفنان اللبناني يوري مرقدي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلن أن ابنته الكبرى، من زوجته الأولى، تعيش المساكنة في كندا، حتى تتعرف على عادات وتقاليد الشخص الذي سترتبط به رسميًا.

يوري مرقدي

وقال مرقدي خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها "اعترافات زوجية"، أنه عاش فترة مساكنة مع زوجته خبيرة التجميل اللبنانية ألفت منذر، لفترة تجاوزت العشر سنوات، قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسميًا

مايا دياب

وكشفت المطربة اللبنانية مايا دياب عن خوضها تجربة المساكنة مع زوجها الأول، قائلة: "إن فترة المساكنة قبل زواجنا كانت مهمة جدًا من أجل اتخاذ خطوة الزواج، لأننا تعرفنا على بعض أكثر خلالها".

مايا دياب

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري

أنجيلا بشارة، طليقة المطرب اللبناني وائل كفوري قالت مع الإعلامي علي ياسين: "أنا مواطنة لبنانية ولدت في واشنطن حيث بقيت لعمر العشر سنوات، ولست ضد فكرة المساكنة قبل الزواج، مؤكدة انها عاشت مرحلة المساكنة مع طليقها النجم وائل كفوري لمدة سنة قبل زواجهما".

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري

نيقولا معوض

الفنان اللبناني نيقولا معوض، قال إنه يؤمن بالعلاقات قبل الزواج، ولا توجد لديه أزمة في هذا الأمر، مشيرًا إلى خوضه هذه التجربة في حياته.

نيقولا معوض

منى هلا

منى هلا من أجرأ فنانات المصرية وتعرضت للكثير من الانتقادات بسبب إقامتها بالخارج مع أحد الشباب دون زواج، وأكدت أنها تؤمن بوجود علاقة بين الطرفين دون زواج، وفي تصريحات لها أكدت أن العلاقات المعلنة تدخل في إطار العلاقات الشرعية ما دام هناك إعلان وإشهار.

منى هلا

رأي الدين في المساكنة

قال الدكتور أسامة الحديدي، المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حكم مصطلح المساكنة من الدين، بعد دعوات كبيرة على التواصل الاجتماعي لمعرفة موقفه من الشريعة الإسلامية.

وأضاف الحديدي إن نبينا أمرنا بالاختيار في العلاقة التي تبنى على الرحمة والحسنة بين الزوجين، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.. الخ الحديث".

وأشار الحديدي إلى أن الإسلام جاء لحفظ نسب وعرض الإنسان من خلال الزواج، وأن الشريعة حذرت من العبث بنسل ونسب الإنسان والحط من كرامته وإشاعة الفاحشة في المجتمع.

وأكد على أن العلاقات يجب أن تبنى على الإشهار والإعلام، بدليل قول الله تعالى: “ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ"، منوها إلى أن زواج المساكنة هو تعرف الشاب على فتاة من دون زواج، وهذه العلاقة لا تصح ولا يمكن أن تذاع في مجتمع له قيم وعراقته وأصوله مثل مجتمعنا.

وأفتى أسامة الحديدي بأن ممارسي تلك المساكنة يدخلان تحت مظلة الزنا، وهو من الأمور المحرمة شرعا، منوها أن الغرب يستهدف مجتمعاتنا في فطرتها وسلوكها من خلال تطبيق المساكنة والشذوذ، وهذه تعتبر من التحديات التي تواجه مصر باعتبارها قوة كبيرة في المنطقة.

وناشد أسامة الحديدي الآباء والأمهات، والمؤسسات الثقافية والتربوية والتعليمية، فيما يضطلعون به من أدوار تربوية نحو النشء تعزز قِيَم الاداب والفضائل الأخلاقية والدِينية القويمة والراقية، وتحصنهم من الوقوع في مستنقعات الشهوةِ والرذيلة.