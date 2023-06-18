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أحمد الصبحي يشارك فى مسرحية "الحب كده " وعرضها قريبًا

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفنان أحمد الصبحي تجربة جديدة فى مجال الفن، حيث يشارك فى مسرحية "الحب كده"، وهي من بطولة مجموعة من خريجي معهد السينما.

مسرحية الحب كده للفنان أحمد الصبحي

وأكد أحمد الصبحي أن المسرحية تدور حول صعوبات الحب والمواقف التي يتعرض لها كل حبيب وحبيبته وكيفية الصمود لمواجهة التحديات والحفاظ على حبهما حتي يكلل بالزواج والسعادة الأبدية.

 

الفنان أحمد الصبحي

وأضاف أحمد الصبحي، أنه يواصل بروفات المسرحية حاليًا على إحدي مسارح قصور الثقافة، استعدادًا لعرضه للجمهور خلال الأيام المقبلة.

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وتابع أن المسرح أبو الفنون ويحب الوقوف على خشبته والاستماع الى صوت الجمهور بالتصفيق ومشاهدة السعادة على وجوههم.

 

واختتم أحمد الصبحي أن مسرحية "الحب كده" بطولة محمد أحمد، سيد فوزي، أحمد موسي، إسلام سمسم، وآخرون، تأليف وإخراج حسين السيد.

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 الفنان أحمد الصبحي
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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