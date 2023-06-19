شكرا لقرائتكم خبر عن قصر السينما يكرم الموسيقار الكبير عمر خيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة تكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت بقصر السينما، والتي يديرها الناقد طارق الشناوي، واستهلت الندوة بعرض فيلم تسجيلي يضم لقطات من حفلات الموسيقار عمر خيرت يصاحبه موسيقي أعماله.

وقال تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما: "مصر دائمًا وأبدًا من عقود طويلة تكرم أبناءها ومبدعيها وهؤلاء المبدعين يكونوا سفراء لنا في البلاد العربية، والمصريين هم الرواد في عالم الفنون والإبداع واليوم يسعدنا ويشرفنا أن يكون أحد مكرمين من أهم المبدعين، وقام الفنان تامر عبد المنعم بتسليم درع التكريم للموسيقار عمر خيرت.

ولد عمر محمود خيرت في 11 نوفمبر بحي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، تخرج من معهد الكونسرفتوار وكان من ضمن الدفعة الأولي من المعهد الموسيقي العريق، درس التأليف الموسيقي في بريطانيا، وكان أول مرة مع الموسيقي التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض علي فاطمة .

شارك خيرت في العديد من مقدمات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به ، حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية العربية بالأنغام الشرقية مستخدماً آلات غربية مثل البيانو والإكسليفون وآلات النفخ ، بالإضافة للآلات الشرقية المميزة كالأوكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله " قضية عم أحمد ، البخيل وأنا ، ضمير أبلة حكمت ، غوايش ، ليلة القبض علي فاطمة " .