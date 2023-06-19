شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت: التأليف الموسيقى "مبيأكلش عيش" وفيلم "ليلة القبض على فاطمة" كان وش السعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار الكبير عمر خيرت بندوة تكريمه التي أقيمت اليوم بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم: التأليف الموسيقي "مابيأكلش عيش" لذا أشكر السينما لأنها هي من أعطتني الفرصة كي أستمر في حبي للموسيقي، وكانت كل النقود التي أكسبها من السينما أصرفها على العازفين والأستديو والموسيقيين والتسجيل، وأشكر في المقدمة العظيمة فاتن حمامة لأنها هي من أعطتني الفرصة الأولي أن أعمل في السينما في أول فيلم "ليلة القبض علي فاطمة".

وأضاف عمر خيرت: أي مؤلف موسيقي يعتمد علي المجهود الذاتي وعلي التجربة والخطأ والخبرة التي يكتسبها من نفسه، فعندما طلب مني "ليلة القبض علي فاطمة"، وجدت مسئولية كبيرة ووقتها كنت أنزل مكان التصوير وأشاهد التصوير والحوار وأكتبه وكان الجميع يستغرب ماأفعل ولكني أخترعت لنفسي طريقة أن أشعر بالموضوع وقد كان، وأصبحت موسيقي ليلة القبض علي فاطمة "وش السعد عليا".

وبدأت ندوة تكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت بقصر السينما، والتي يديرها الناقد طارق الشناوي، واستهلت الندوة بعرض فيلم تسجيلي يضم لقطات من حفلات الموسيقار عمر خيرت يصاحبه موسيقي أعماله. وقال تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما: "مصر دائمًا وأبدًا من عقود طويلة تكرم أبناءها ومبدعيها وهؤلاء المبدعين يكونوا سفراء لنا في البلاد العربية، والمصريين هم الرواد في عالم الفنون والإبداع واليوم يسعدنا ويشرفنا أن يكون أحد مكرمين من أهم المبدعين، وقام الفنان تامر عبد المنعم بتسليم درع التكريم للموسيقار عمر خيرت.