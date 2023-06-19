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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت: التأليف الموسيقى "مبيأكلش عيش" وفيلم "ليلة القبض على فاطمة" كان وش السعد والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عمر خيرت: أي مؤلف موسيقي يعتمد علي المجهود الذاتي وعلي التجربة والخطأ والخبرة التي يكتسبها من نفسه، فعندما طلب مني "ليلة القبض علي فاطمة"، وجدت مسئولية كبيرة ووقتها كنت أنزل مكان التصوير وأشاهد التصوير والحوار وأكتبه وكان الجميع يستغرب ماأفعل ولكني أخترعت لنفسي طريقة أن أشعر بالموضوع وقد كان، وأصبحت موسيقي ليلة القبض علي فاطمة "وش السعد عليا".
وقال تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما: "مصر دائمًا وأبدًا من عقود طويلة تكرم أبناءها ومبدعيها وهؤلاء المبدعين يكونوا سفراء لنا في البلاد العربية، والمصريين هم الرواد في عالم الفنون والإبداع واليوم يسعدنا ويشرفنا أن يكون أحد مكرمين من أهم المبدعين، وقام الفنان تامر عبد المنعم بتسليم درع التكريم للموسيقار عمر خيرت.
عمر خيرت في ندوة تكريمه بقصر السينما فيلم ليلة القبض علي فاطمة كان باب السعد ليا
عمر خيرت في ندوة تكريمه بقصر السينما فيلم ليلة القبض علي فاطمة كان باب السعد ليا
عمر خيرت في ندوة تكريمه بقصر السينما فيلم ليلة القبض علي فاطمة كان باب السعد ليا
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