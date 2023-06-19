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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت : قصدت أن أقلل من أعمالى فى الأغانى لأن عالمنا غنائى فقط والان مع تفاصيل الخبر
وكشف خيرت، خلال الندوة، عن سبب قلة موسيقاه في الأغاني حيث قال: قصدت أن أكون مُقلّا في الأغاني، وذلك لأن عالمنا عالم غنائي، ولكن العالم كله لديه القوالب الموسيقية العديدة ومن ضمنها الأغنية ولكن نحن لدينا الأغنية، وهذا كان هدف أبو بكر خيرت عندما أنشأ الكونسرفتوار، فالموسيقى لغة يفهمها الجميع.
ولد عمر محمود خيرت في 11 نوفمبر بحي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، تخرج من معهد الكونسرفتوار، وكان من ضمن الدفعة الأولى من المعهد الموسيقي العريق، درس التأليف الموسيقي في بريطانيا، وكان أول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة.
شارك خيرت في العديد من مقدمات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به، حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية العربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والإكسليفون وآلات النفخ، بالإضافة للآلات الشرقية المميزة كالأوكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله: "قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة".
عمر خيرت بندوة تكريمه بقصر السينما قصدت أن أكون مقصر في الأغاني لأن عالمنا غنائي فقط
عمر خيرت بندوة تكريمه بقصر السينما قصدت أن أكون مقصر في الأغاني لأن عالمنا غنائي فقط
عمر خيرت بندوة تكريمه بقصر السينما قصدت أن أكون مقصر في الأغاني لأن عالمنا غنائي فقط
عمر خيرت بندوة تكريمه بقصر السينما قصدت أن أكون مقصر في الأغاني لأن عالمنا غنائي فقط
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