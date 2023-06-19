شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة تلفت الأنظار في تريللر فيلم "البعبع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد دور العرض السينمائى في موسم عيد الأضحى لاستقبال العديد من الأفلام ومن بين هذه الأفلام فيلم "البعبع" الذى يقوم ببطولته أمير كرارة وياسمين صبري، وتضمن الإعلان الرسمي للفيلم العديد من مشاهد الأكشن والكوميديا، كما لفتت الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة الأنظار بظهورها المميز خلال التريللر.

وطرحت شركة سينرجى فيلمز الإعلان التشويقى لفيلم "البعبع"، بطولة النجم أمير كرارة واحتوى البرومو على مشاهد إثارة وتشويق وكوميديا فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.