شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عن موعد العرض الخاص لـ فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى إقامة عرض خاص للفيلم بإحدى السينمات بحضور كل أبطال الفيلم وذلك يوم 27 يونيو الجارى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

كشف الفنان محمد أنور كواليس مشاركته في فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، قائلاً: "أحمد فهمي والمخرج أحمد عبد الوهاب شغالين على الفيلم بقالهم أكثر من سنة، وأنا كنت متابع المجهود اللي بيعملوه من قبل ما أنا أكون في الفيلم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رادية اسكوب" بإذاعة 90.90، أن الفيلم يحتوي على عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ليس فقط الفنانين الذين ظهروا خلال الإعلان التشويقي، متابعًا: "الفيلم، مش فيلم عيد بس، إن شاء الله يكسر الدنيا، فهو كمان من الأفلام اللي بتعيش، ونادر وصعب يتكرر تاني، بتجميعة الممثلين والضيوف دول، ودا نتيجة إن فهمي الناس كلها بتحبه"