شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى عن أبو العلا السلامونى: خسرنا قيمة كبيرة وهذا ما حدث قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إيهاب فهمي عن حزنه الشديد تجاه رحيل قامة كبيرة، مثل الكاتب المسرحي بارز محمد أبو العلا السلامونى الذى يعد قيمة كبيرة للغاية، مؤكداً أن رحيله شكل صدمة كبيرة له هو وكل المتواجدين وشهدوا لحظة وفاته قائلاً فى تصريحات لموقع ”الخليج 365”: وكأنه أتى ليودعنى، بعدما توليت منصب رئاسة المركز القومي للمسرح، فقد استمعنا لمقترحاته بعناية، وأنا على علم بقدره الكبير، وكان بيننا مشاريع عديدة عرفته فيها عن قرب أكثر".

وعن لحظة وفاته قال رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: "لم يكن هناك أى أمر ينبأ عما حصل، فقد شرب شاي وكان فى قمة حضوره الذهني، وفجأة ظهر عليه إعياء سألته مالك وتوفى على الفور".

وأضاف إيهاب فهمى: "سنخصص العدد الصادر من مجلة المسرح عنه، ليعلم الجميع ما قدمه من إسهامات وجهود عديدة طوال مسيرته الذى ترك فيها إرثا عظيما يعرفه كل من عاصره".

وقد رحل عن عالمنا مؤخرا الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مسيرة كبيرة حافلة بالإبداع، قدم فيها عشرات الأعمال المسرحية والدرامية، ونال عنها تكريمات عدة، وذلك أثناء انعقاد اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للمسرح.

ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الأديب والكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الثقافة العربية فقدت أحد أهم مبدعيها، فهو روائي وكاتب مسرحي أثرى الحياة المسرحية بأكثر من 40 نصاً مسرحياً خالداً على مدار تاريخه الطويل، والذي استمر عطاؤه خلاله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، ليرحل تاركًا إرثًا مسرحيًا وأدبيًا خالداً".