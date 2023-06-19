شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري: عبلة كامل أستاذة تمثيل ومفتقدها وهذه نصيحتها لي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم ماجد المصرى خلال ندوته في الخليج 365 أن الفنانة عبلة كامل سينمائية من الدرجة الأولى وأستاذة البساطة والتمثيل السهل الممتنع، وده أصعب شيء في التمثيل، وأنا مفتقدها على المستوى الشخصى والفنى، وليها ناس حاليا بتقلدها وهى مدرسة وستايل معين.

وأضاف أنها نصحتنى في بدايتى بالاحتفاظ بلبس الشخصيات التي قدمتها في أعمالى الفنية لكى استفاد بها في الأعمال المقبلة، وأخذت بنصيحتها حتى خلال مسلسل الطوفان عندما قدمت شخصية الحاج خالد تاجر سوبر ماركت استفدت بالبدل التي كنت أرتديها في المسلسل من لبس شخصيات زمان.

وأكد النجم ماجد المصرى أنه خلال الأيام المقبلة سيعلن عن مفاجأة وهى تقديمه حفلة غنائية مع فريق صن رايز، إما في الأوبرا أو ساقية الصاوي، ويتم الإعلان عنها قريبا، وتحمل عدد من المفاجئات، ويضم فريق صن رايز عدد من الأسماء المصرية ويقدمون أغانى غربية.



واحتفى مؤخرًا الخليج 365 بمشوار النجم ماجد المصرى السينمائي والدرامي، وآخرها مسلسل "ضرب نار" في موسم رمضان 2023، و"سره الباتع"، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، وشهدت الندوة منح الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 ماجد المصري درع الخليج 365.



وتحدث النجم ماجد المصرى في الندوة المقرر نشرها على تليفزيون وموقع الخليج 365 عن بدايته الفنية مع المخرج داوود عبد السيد في فيلم "سارق الفرح" وعن الأشياء التي استفاد منه، وشهدت الندوة حضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرفة على تلفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن، والزملاء بقسم الفن مصطفى القصبي ومحمد زكريا وباسم فؤاد ولميس محمد .

واحتفى مؤخرًا الخليج 365 بمشوار النجم ماجد المصرى السينمائي والدرامي، وآخرها مسلسل "ضرب نار" في موسم رمضان 2023، و"سره الباتع"، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، وشهدت الندوة منح الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 ماجد المصري درع الخليج 365.