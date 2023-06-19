وفاة الشيف رمزي شويري عن 52 عاما إثر نوبة قلبية مفاجئة

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 02:49 صباحاً - أعلنت مؤسسة الكفاءات في حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك وفاة رئيسها ومديرها العام الشيف رمزي شويري عن 52 عاما إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وجاء في المنشور: “ببالغ الحزن والأسى، نعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة.

سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة فور جهوزها.

حتى ذلك الحين، نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الدقيق.

المسيح قام

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون”.

شكّل الخبر حالة من الصدمة والحزن على السوشيال ميديا، خاصة وأن الكثير بدأ يسترجع الذكريات على شاشة تلفزيون المستقبل، وكيف تمكن الشيف من إدخال التفاعل على فقرة الطبخ والتي أصبحت عادة يتبعها الطهاة الآخرون على الشاشات العربية واللبنانية.

بعد انتشار الخبر على السوشيال ميديا، نعاه العديد من نجوم لبنان بكلمات حزينة، ومنهم سيرين عبد النور التي شاركت تغريدة قالت فيها، “خبر محزن شيف رمزي الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء”

رابعة الزيات، غردت قائلةً: “حزين هذا الخبر ،الموت يسرق الشيف رمزي الخلوق المحترم الذي عرفته عن قرب وتعرّفت على أخلاقه وإنسانيته …وداعاً الشيف رمزي الشويري في أمان الله”.

من هو الشيف رمزي؟

عرف الشيف رمزي من خلال فقرة الطبخ التي قدمها على تلفزيون المستقبل في التسعينات، ويعتبر من أشهر الشخصيات التلفزيونية حيث ادخل النفس التفاعلي على فقرة الطبخ، عبر فتح الاتصالات المباشرة لأخذ النصائح أو لسؤاله عن مقادير وتفاصيل الوصفات.

أطلق كتابه الاول عام 1998 والذي بيع منه حتى اليوم ما يفوق 650 ألف نسخة. كما لديه كتاب “الشيف رمزي من تراث لبنان” هو حصيلة ما جمعه من وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية لأكثر من عامين في عام 2003 ترجم إلى 5 لغات وحصل في برشلونة على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم.

بعد تسجيل أكثر من 3000 حلقة، غادر تلفزيون المستقبل بعد 17 عاماً، وانتقل إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال التي أطل عبرها يوم الجمعة في فقرة أسبوعية خلال برنامج “حلوة ومرة”.