شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو عن مولوده الجديد: أبنائي الـ 6 لم يقابلوه بعد ولكن سيحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق أيقونة هوليود روبرت دي نيرو إلى مولوده الجديد الذى استقبله الشهر الماضى، وهو في عامه الـ 79، مؤكدًا أن أبناءه الـ 6 الآخرين إلى الآن لم يلتقوا به، نافيًا وجود أي مشكلة في ذلك وقائلاً في الوقت ذاته أنهم بالتأكيد سيجتمعون قريبًا.

وكانت أعين المصورين رصدت الظهور الأول للطفل السابع للممثل العالمى روبرت دي نيرو، والذى تصدر التريندات مؤخراً بعدما تم الإعلان عن إنجابه بعدما اقترب من عامه الـ 80، وظهر الطفل بصحبة والدته استنادًا لموقع الديلى ميل الذى انفرد بنشر الصور الأولى له.

وذلك بعدما ذهبت الأم تيفاني تشين في نزهة مع طفلها في مدينة نيويورك أمس الأربعاء، وهو لم يتعدَ شهر واحد من العمر.

من ناحية أخرى سبق وأكد النجم روبرت دي نيرو أن فيلم About My Father يحمل رسالة مهمة جدا، وهى أنه لا شيء أهم من العائلة، ويعتبر العمل واحدا من الأعمال الكوميدية التي يقدمها النجم روبرت دي نيرو، والذي اكتسب قاعدة شعبية كبيرة بسبب أدائه في هذه النوعية من الأعمال، فهي من النوعية المهمة والمختلفة التي كشفت عن وجه آخر للنجم الشهير، بعدما قدم على مدار مسيرته السينمائية قائمة طويلة من الأعمال، التي حصد معظمها النجاح على المستوى النقدي والجماهيري.

ويعتبر فيلم "About My Father" العمل الأول الذي يجمع الحاصل على جائزتي أوسكار، مع الكوميدي الأمريكي الشهير سيباستيان مانيسكالكو، فالفيلم ينتمى لقائمة الأفلام الكوميدية ذات التكلفة المحدودة من حيث الإنتاج، حيث بلغت ميزانيته مايقرب من 6 ونصف مليون دولار، ويعرض لكل من هم فوق 18 عاماً، حاملاً رسالة مفادها أن لا شيء أهم من العائلة.