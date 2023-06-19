شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى "عمدة المزاريطة" يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاده، اليوم الإثنين، حيث إنه من مواليد 19 يونيو، ولد فى الجزائر بمنطقة وهران لوالد جزائرى وأم مصرية، لكنه انتقل للعيش فى مصر بحى الطالبية، وتخرج من معهد السينما قسم إخراج، وبدأ حياته بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وشارك بعد ذلك كممثل بدور صغير فى فيلم "ابن عز" مع علاء ولى الدين ثم فيلم "تيتو" مع أحمد السقا.

واشتهر النجم أحمد مكى بأنه "طبيب الطيور" حيث كان يذهب للسوق من أجل شراء العصافير المريضة التى تصارع الموت ويحاول علاجها، وكان يجرى عمليات لهذه الطيور لإنقاذها، ووترجع خبرته فى علاج الطيور، لقراءته الكثيرة فى كتب عن معالجة الطيور، ودائما يحرص مكى مشاركة جمهوره صور مع العصافير و فيديوهات أثناء إجراءه العمليات لهم.

أخرج أحمد مكى أول فيلم سينمائى له وهو "الحاسة السابعة" والذى شارك فى تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوى ورانيا الكردى، ثم قدم شخصية "هيثم دبور" فى سيت كوم "تامر وشوقية" وأعاد تقديمها فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الزعيم عادل، لتحقق الشخصية نجاحاً واسعاً وجعلته يقدمها فى فيلم من بطولته بعنوان "إتش دبور" ويخوض به أولى بطولاته المطلقة.

حقق فيلم "إتش دبور" إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر لينطلق مكى بعد ذلك فى السينما كواحد من أبرز النجوم على الساحة، ببطولته أفلام "طير إنت" وقدم فيه العديد من الشخصيات الكوميدية، و"لا تراجع ولا استسلام"، و"سيما على بابا"، و"سمير أبو النيل".

أبرز أعمال أحمد مكي الذى بات بمثابة أيقونة في عالم الدراما المصرية، مسلسل الكبير بأجزائه العديدة، وآخر الأجزاء الكبير أوى 7 و عرض في رمضان الماضى

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.