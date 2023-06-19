الفنانة بسمة تتحدث عن تعاملها مع الانتقادات

كشفت الفنانة بسمة عن الأسباب التي دعتها إلى عدم ظهورها الإعلامي إلا نادراً، كما كشفت عن قلة تفاعلها مع متابعيها على مواقع السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها لا تفهم في السوشيال ميديا ولا تعرف التعامل معها، وأن عدم ظهرها ليس خوفاص من النقد.

وقالت بسمة: "لا أخشى من الانتقادات ولو النقد بناء ومحترم أتقبله، ولكن في بعض الأحيان بعض الأشخاص ينقلون حديثنا بشكل خاطئ، لذلك أنا مقلة في اللقاءات سواء المرئية أو المسموعة، لأن البعض يأخذ تصريحًا ويحوّله إلى مانشيت مخالف ومسيء، وأنا بقاوم الفكرة دي وبضطر أركز في شغلي فقط.

وعن سبب عدم تفاعلها مع السوشيال ميديا بشكل كبير، قالت: "أنا مش صايعة سوشيال ميديا أنا مش عارفة أتعامل معها ولا بفهم فيها وبتعامل معها على القد".

يذكر أن بسمة تواصل تصوير دورها في فيلم "أولاد حريم كريم"، بعد 18 عامًا مرت على عرض الجزء الأول، ويضم العمل مجموعة من أبطال الجزء الأول، وهم: مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وعلا غانم وخالد سرحان، ويضم الفيلم أبطالًا جددا، ومنهم: عمرو عبد الجليل وبشرى، ومجموعة من الشباب، منهم: تيام مصطفى قمر، ورنا رئيس وهنا داوود ويوسف عمر وغيرهم، والفيلم من إخراج علي إدريس.

ويشار إلى أن بسمة شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم من خلال مسلسل "حضرة العمدة"، بطولة روبي، سميحة أيوب، وفاء عامر، أحمد رزق، محمود عبد المغني، إدوارد، نهلة سلامة ومن إخراج عادل أديب، وتأليف إبراهيم عيسى.

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