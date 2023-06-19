إيمي سمير غانم تظهر مع حسن الرداد بعد غياب طويل

نشر الفنان حسن الرداد على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو طريف له مع زوجته الفنانة إبمي سمير غانم، في ظهور نادر لها منذ إنجابها ابنهما فادي.

وظهرت إيمي وحسن الرداد في الفيديو على طريقة "تيك توك"، وهما يقلدان أحد مطربي المهرجانات الشعبية في فرح شعبي، مع تعبيرات مضحكة على وجهيهما.

وكانت إيمي قد غابت عن التواصل مع جمهورها منذ أن رزقت هي وزوجها حسن الرداد بأول مولود لهما في 2 كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو نفس يوم عيد ميلاد حسن الرداد، حيث أطلقا على مولودهما اسم "فادي" وهو اسم شقيقه الذي رحل قبل سنوات.

وتغيب إيمي سمير غانم عن جمهورها منذ 2019 عندما قدمت مسلسل "سوبر ميرو" وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

على جانب آخر، تعاقد حسن الرداد على بطولة فيلم "بطل جيله" ويشارك في بطولته مي عمر في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم "تحت تهديد السلاح"، كما يشارك في بطولته الفنان محمد سلام.

على جانب آخر، بدأ حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد "طه الغريب" المأخوذ عن قصة تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، ويشاركه في بطولته هنا الزاهد.

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