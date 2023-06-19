القاهرة - الخليج 365
نشر الفنان حسن الرداد على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو طريف له مع زوجته الفنانة إبمي سمير غانم، في ظهور نادر لها منذ إنجابها ابنهما فادي.
وظهرت إيمي وحسن الرداد في الفيديو على طريقة "تيك توك"، وهما يقلدان أحد مطربي المهرجانات الشعبية في فرح شعبي، مع تعبيرات مضحكة على وجهيهما.
وكانت إيمي قد غابت عن التواصل مع جمهورها منذ أن رزقت هي وزوجها حسن الرداد بأول مولود لهما في 2 كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو نفس يوم عيد ميلاد حسن الرداد، حيث أطلقا على مولودهما اسم "فادي" وهو اسم شقيقه الذي رحل قبل سنوات.
وتغيب إيمي سمير غانم عن جمهورها منذ 2019 عندما قدمت مسلسل "سوبر ميرو" وشاركها في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.
على جانب آخر، تعاقد حسن الرداد على بطولة فيلم "بطل جيله" ويشارك في بطولته مي عمر في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم "تحت تهديد السلاح"، كما يشارك في بطولته الفنان محمد سلام.
على جانب آخر، بدأ حسن الرداد تحضيرات فيلمه الجديد "طه الغريب" المأخوذ عن قصة تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، ويشاركه في بطولته هنا الزاهد.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تظهر مع حسن الرداد بعد غياب طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.