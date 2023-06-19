كتب امير فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 06:54 صباحاً - كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن تعرضها لموقف محرج خلال تواجدها في أحد فنادق الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشرت فيفي عبده فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه على الأرض وعلامات الخوف ظاهرة عليها. وعلقت فيفي عبده على مقطع الفيديو قائلة: «لما كنت في الرياض، الفندق كان عامل إنذار حريق تجريبي وإخلاء الطواريء للمبنى، وأنا ماشوفتش الورقة، وهنادي بنتي ماقلتليش، أنا افتكرته حريق بجد.. اسكوزمي.. بجد ما يوقع إلا الشاطر».

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده على الارض مرعوبة امام باب غرفتها في الرياض.. فما الذي حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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